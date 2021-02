LIVE | Tannane keert terug bij Vitesse voor bekerduel met Excelsior

Slobodan Tedic op de weg terug, PEC-spits sluit over drie weken weer bij de groep aan

7 februari PEC-spits Slobodan Tedic (20) keerde zaterdag tegen RKC Waalwijk (1-1) als toeschouwer terug in het stadion, waar hij halverwege december tegen FC Emmen een klaplong opliep en daardoor al een tijdje uit de roulatie is. Een snelle terugkeer zit er alleen nog niet in, al sluit de Serviër over drie weken wel weer bij de groep aan.