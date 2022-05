LIVE | Thomas Verheydt knikt ADO op fenomenale wijze op ruimere marge

Dit was het seizoen 2021-2022: de hattrick is bijna dood, de biergooier is springle­vend

Het reguliere eredivisieseizoen is voorbij. De kampioen, de topscorer en de rechtstreekse degradanten zijn bekend, maar welke feiten en trends kleurden óók de competitie? Over een laagterecord aan hattricks, FC Utrecht als ‘plaag’ voor het rechterrijtje en Engelsen die uit onze competitie vertrekken, terwijl Grieken juist in opmars zijn.

16 mei