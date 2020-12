LIVE | Tiental Utrecht verdedigt voorsprong tegen ADO na rode kaart Dalmau

Toen het stadion van PEC Zwolle nog vol zat (met een knotsgek slot, een doelpunten­strijd en een bak azijn)

4 december PEC-Vitesse van 29 februari gaat niet alleen de boeken in vanwege de uitslag en de sensationele slotfase (4-3). Ook spelen de Zwollenaren die avond voor het laatst in eigen huis zonder dat corona onze levens domineert. In een vol stadion, met supporters die elkaar omhelzen en voetballers die denken dat de tweede seizoenshelft nog maar net is begonnen. Een terugblik.