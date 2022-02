LIVE | Tijani Reijnders brengt AZ met heerlijk schot op voorsprong tegen Heracles

Stadions weer open: ruim 600 Deventer fans mee naar eredivisie­du­el met FC Twente

Go Ahead Eagles weet zich komende zondag in de Enschedese Grolsch Veste gesteund door 612 supporters. Die middag speelt de Deventer ploeg in de eredivisie tegen FC Twente (aftrap 14.30 uur).

