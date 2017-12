LIVE: Tilburgse storm gaat wat liggen, maar Willem II heerst

Faber kan weer glimlachen: Het is even wennen

21:58 FC Groningen-trainer Ernest Faber kon na de eerste uitzege van zijn ploeg eindelijk met een glimlach de bus instappen. ,,Het is even wennen, want het is lang geleden dat we een uitwedstrijd hebben gewonnen’’, sprak de Brabander die na de 0-3 bij ADO weer wat steviger in het zadel zit.