LIVE: Toch geen Labyad bij FC Utrecht in finale play-offs

Zuidam bevestigde bij FOX Sports dat FC Utrecht Simon Gustafson wil hebben. ,,Feyenoord is op de hoogte van onze interesse. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten.''



Feyenoord verhuurde Gustafon afgelopen seizoen aan Roda JC. Een nieuwe verhuurperiode zit er niet in omdat de Limburgse club afgelopen zondag naar de eerste divisie degradeerde. Bij Feyenoord kwam de middenvelder weinig aan spelen toe. De Rotterdammers namen hem drie jaar geleden voor 1,5 miljoen euro over van Fässbergs IF.