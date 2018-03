LIVE: Twente met Maria en Tighadouini in derby met Heracles

Vermoedelijke opstellingen AZ heeft appeltje te schillen met Feyenoord, PSV kan titel ruiken

18:53 Na een dubbele misstap van Ajax is het gat met PSV gegroeid tot 10 punten. Die voorsprong gaf de koploper in het verleden nog wel eens weg, maar nooit meer op acht speelrondes van het einde. Dit zijn de mooiste statistieken van wedstrijden van komend weekend via statistiekenbureaus OPTA en Gracenote.