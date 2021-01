LIVE | Utrecht met Dalmau voor het eerst dit seizoen in basis

Schmidt trekt eigen plan tegen Ajax: ‘Met overgave verdedigen, aanvallen, werken en vechten’

8 januari Roger Schmidt stond vrijdag voor het eerst na de mini-winterstop de pers te woord. PSV is al sinds 29 december in training en de Duitse coach blikte vooruit op de topper bij koploper Ajax van zondag. ,,We willen niet een momentje afwachten”, zei hij onder meer.