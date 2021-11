LIVE | Van der Hoorn terug bij FC Utrecht, dat na twee flaters aast op eerherstel tegen Heracles

GA Eagles is financieel beste jongetje van de klas, PEC Zwolle in de kelder van betaalde voetbal

Go Ahead Eagles heeft de geldzaken aardig op orde de laatste jaren. Dat is al lang geen nieuws meer. Deze week is de Deventer profclub ook door voetbalbond KNVB gelauwerd vanwege de uitstekende financiële staat. PEC Zwolle vindt zichzelf terug in de kelder van de eredivisie.

25 november