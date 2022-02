LIVE | Van Hooijdonk brengt spanning terug via penalty, slotoffensief van Heerenveen aanstaande

Van gastgezin in Zwolle naar internaat in Italië: na anderhalf jaar PEC gaat Wessel (18) het avontuur aan

Een opvallende transfer, vorige maand voor voetballer Wessel Been. De 18-jarige spits maakte de overstap van PEC Zwolle Onder 21 naar de Italiaanse club UC Lecce. En dat is best wel even wennen. ,,De trainer spreekt geen Engels, ik nog geen Italiaans.”

24 februari