LIVE | Van Wolfswinkel zet Twente op voorsprong tegen oude club

Zure nederlaag voor PEC, dat ook tegen Vitesse zichzelf weer in de voet schiet

Het veldspel was prima, de verdediging stond aardig en er werden zowaar een paar goede kansen gecreëerd. Maar ondanks een sterk optreden verliest PEC Zwolle ook in Arnhem (1-0) en gaat het met een kater de feestdagen in.

21 december