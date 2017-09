LIVE: Veel grote namen ontbreken in definitieve selectie Oranje

Ter opfrissing. De wedstrijden tegen Wit-Rusland (7 oktober) en drie dagen later tegen Zweden zijn bepalend of Oranje wel of niet naar het WK gaat. Oranje staat momenteel derde in groep A, vier punten achter Frankrijk en drie achter Zweden. Het gat met Zweden moet in elk geval gedicht worden om kans op deelname aan het WK te houden. Daarvoor moet ook nog eens een verschil in doelsaldo van zes doelpunten worden weggewerkt.