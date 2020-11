LIVE | Veerman zet Heerenveen op voorsprong in Waalwijk

PROMINENTEN Voetbalken­ners werpen blik op eerste seizoensfa­se van stug GA Eagles: ‘Te grote selectie en de hand van Kees’

21 november Drie prominente Deventer voetbalconnaisseurs geven hun visie op de eerste seizoensfase van het stugge Go Ahead Eagles, dat met en zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie aan de verwachtingen voldoet. Maar of dit een Deventer elftal is wat de club sportief een stap omhoog gaat brengen?