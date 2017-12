LIVE: Verbeek passeert doelman Brondeel, Drommel onder de lat

Trainer Gertjan Verbeek heeft besloten bij FC Twente in de uitwedstrijd tegen NAC Breda een andere doelman op te stellen. Hij kiest voor Joël Drommel in plaats van Jorn Brondeel, die tot nu toe dit seizoen in de basis stond. Brondeel stond vorig seizoen nog bij NAC onder de lat. Verbeek is nu vijf duels coach bij FC Twente en in die periode behaalde de club slechts een punt, thuis tegen Ajax. In die duels kreeg Brondeel 16 doelpunten tegen.