LIVE | Vernieuwd ADO met vier nieuwkomers op jacht naar zege in kelderkraker

wedstrijdverslag Veerkrach­tig GA Eagles knalt in Den Bosch clubrecord uit de boeken

16:26 Op een zonnige, frisse middag in Den Bosch is het geschied: het stokoude clubrecord uit 1918 is door Go Ahead Eagles uit de boeken gespeeld. Voor de twintigste keer op rij bleef de Deventer club ongeslagen en dat niet alleen. Met een 2-3 overwinning na een snelle 2-0 achterstand zette GA Eagles een hele dikke kers op de taart.