LIVE | Vertessen geeft tiental Ajax de genadeklap, PSV gaat Johan Cruijff Schaal winnen

Luuk Brouwers toont in halfuurtje zijn meerwaarde voor GA Eagles: ‘Wil spelen tegen Heerenveen’

19:12 Na maanden blessureleed heeft Luuk Brouwers zijn eerste minuten van het seizoen te pakken. In de besloten oefenwedstrijd tegen het Belgische KMSK Deinze (0-2 zege) toonde de Brabander zijn waarde op het middenrif van Go Ahead Eagles en is hij duidelijk: ‘Ik wil spelen tegen Heerenveen.’