LIVE | 'Vertrek van bedreigde Koevermans trieste dag voor Feyenoord'

Slimmig­heid­je Bas Kuipers levert GA Eagles penalty op tegen Vitesse: 'Dit hoort bij voetbal'

24 oktober Was het nu wel of geen penalty voor GA Eagles in de slotfase van de wedstrijd tegen Vitesse? Aanvoerder Bas Kuipers liet direct na de wedstrijd voor de camera's doorschemeren dat ‘dit nu eenmaal bij voetbal hoort’. Kuipers werd gevloerd door Vitesse-keeper Markus Schubert, waarna Luuk Brouwers vanaf de stip de 1-2 voor GA Eagles binnen schoot.