LIVE: Vilhena en Veerman al vroeg dicht bij een goal

Feyenoord start vanavond met Nicolai Jørgensen in de spits aan de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Deense topschutter is weer fit, nadat hij afgelopen week een aantal dagen ziek was geweest. Jørgensen zou daardoor zondag tegen FC Utrecht op de bank starten, maar de wedstrijd in De Galgenwaard ging niet door vanwege de overvloedige sneeuwval.



Trainer Giovanni van Bronckhorst stuurt tegen Heerenveen verder de spelers het veld in die ook in Utrecht zouden starten. Dat betekent dat Tyrell Malacia drie dagen later dan de bedoeling was alsnog zijn debuut maakt in de eredivisie. De achttienjarige linksback debuteerde vorige week woensdag al in de Champions League tegen Napoli (2-1). Malacia krijgt een kans omdat Ridgeciano Haps en Miquel Nelom geblesseerd zijn.



Jeremiah St. Juste en Sam Larsson hebben tegen hun oude club een basisplaats bij Feyenoord, respectievelijk als rechtsback en linksbuiten. Zowel St. Juste als Larsson verhuisde afgelopen zomer van Heerenveen naar Rotterdam.