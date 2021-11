LIVE | Vinícius zet PSV op voorsprong na goed werk Doan en Bruma, Heerenveen aanvallend onmachtig

De tijd van lief doen en elkaar sparen is voorbij, zegt PEC-goa­lie Kostas Lamprou: ‘Vanaf nu vuist op tafel’

Door geen gekke dingen te doen en kalm te blijven, kwam PEC-doelman Kostas Lamprou (30) vorig seizoen met RKC Waalwijk, zaterdag de tegenstander van de Zwollenaren, vanuit kansloze positie terug in de race en bleef in de eredivisie. Een wijze les voor de hekkensluiter, die tegen de Brabanders smacht naar een zege, zegt de keeper. ,,In deze fase moet je niet in paniek raken.”

26 november