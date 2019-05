LIVE | Vitesse dendert aan de hand van Ødegaard over Groningen heen

VOORBESCHOUWING Fitte selectie GA Eagles, Stegeman vol vertrouwen naar Den Bosch

14:56 Go Ahead Eagles heeft de strijdbijl opgegraven en zoekt woensdagavond (aftrap 18.30 uur) de aanval in Den Bosch. Het is volgens trainer John Stegeman de enige weg naar succes en daarmee een plek in de finale van de play-offs.