LIVE | Vitesse en Heracles openen in GelreDome de zaterdag

Reactie Hendriks scoort twee keer maar heeft smoor in na verlies GA Eagles

2 oktober Sam Hendriks maakt zijn rentree bij Go Ahead Eagles, scoort meteen twee keer, maar staat na afloop met pijn in de buik aan de zijlijn. ,,Dat we het zó weggeven….”, zegt de spits na de 2-3 nederlaag tegen Jong FC Utrecht.