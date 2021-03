LIVE | Vitesse en VVV doen elkaar nog geen pijn in halve finale

VVV hoopt op Guwara en Van Crooij in halve finale tegen Vitesse

1 maart Trainer Hans de Koning van VVV-Venlo hoopt dat hij dinsdag in de halve finale van het bekertoernooi tegen Vitesse kan beschikken over verdediger Leon Guwara en aanvaller Vito van Crooij. Guwara en Van Crooij, normaal gesproken vaste waardes, ontbraken afgelopen zaterdag toen VVV het in de eredivisie ook al opnam tegen Vitesse. De Limburgers gingen in Arnhem met 4-1 onderuit.