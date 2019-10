LIVE | Vitesse leidt tegen De Graafschap, opstellingen druppelen binnen

LIVEBLOG LIVE | GA Eagles en Almere City met veel nieuwe gezichten aan aftrap in KNVB-be­ker

19:25 • GA Eagles neemt het vanavond (aftrap 19.45 uur) in de eerste ronde van de KNVB-beker op tegen Almere City. • Beide clubs troffen elkaar twee weken geleden ook al in de eerste divisie: toen werd het 1-1 in het Yanmar Stadion. • Almere City is de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie; GA Eagles staat een plek lager. • Joran Swart maakt zijn debuut voor GA Eagles en in het betaalde voetbal.