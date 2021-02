LIVE | Vitesse neemt met wat geluk afstand van VVV, Menig maakt gelijk in Twentse derby

Ajax met Onana in gesprek over nieuw contract: ‘Alle opties passeren de revue’

24 februari Ajax is met Andre Onana in gesprek over een nieuw contract. Dat zei Erik ten Hag op de persconferentie in aanloop naar de Europa League-return tegen Lille. Het contract van Onana loopt nu nog tot medio 2022, maar om een transfervrij vertrek te voorkomen na zijn dopingschorsing van een jaar zijn contractgesprekken inmiddels begonnen.