LIVE | Volop slordigheden in saaie openingsfase FC Groningen - ADO

Speeldagen­ka­len­der bekend: volgend seizoen géén Super Januari

16:50 De eredivisie krijgt volgend seizoen niet opnieuw één maand waarin alle topclubs een reeks van onderlinge toppers spelen. De KNVB stapt voor de jaargang 2021/22 af van ‘Super Januari’. Het gaat terug naar een normale spreiding van wedstrijden tussen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ over de hele competitie. Dat was voor de coronacrisis altijd gebruikelijk. ‘Super Januari’ zoals die momenteel bezig is, wordt wel met de topclubs geëvalueerd.