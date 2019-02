LIVE | Voorzichtigheid troef bij degradatiekraker Excelsior - Emmen

Rosario over veerkracht van PSV: ‘Blijven in elkaar geloven’

9:18 Voor de tweede week op rij knokte PSV zich terug na een 2-0 achterstand. Eerst tegen FC Utrecht en gisteravond tegen sc Heerenveen. En opnieuw viel de 2-2 in de slotfase. ,,Het is een grote kracht van ons dat we echt in elkaar blijven geloven. Wat de stand ook is”, zegt Pablo Rosario.