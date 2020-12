LIVE | Vroege wissel ADO, PEC Zwolle voert druk op

Interview Schmidt maakt tussenba­lans op: ‘Het maximale haal je er niet uit met 14 man’

22 december Roger Schmidt sluit vanavond (20.00 uur) met de thuiswedstrijd tegen VVV zijn eerste halfjaar PSV af. Wat opvalt: de 53-jarige Duitser is in Eindhoven de eerste trainer in vijf jaar die met kerst nog in alle competities zit. En dat is óók een kwestie van mindset. Schmidt over zijn tussenbalans.