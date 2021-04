LIVE | VVV in degradatiestrijd op bezoek bij Sparta

Samenvatting Ajax heeft FC Groningen dit weekend nodig voor titel na struikel­par­tij tegen FC Utrecht

22 april Ajax is er (nog) niet in geslaagd de voorlaatste horde naar de 35ste landstitel te nemen. FC Utrecht hield de onbedreigde koploper op een gelijkspel (1-1). Daardoor kan Ajax zondag tegen AZ nog wel kampioen kan worden, maar daarvoor is het wel afhankelijk van PSV.