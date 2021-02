LIVE | VVV met debutant A. Donis in de basis tegen FC Utrecht

Van Kipper­sluis vindt na geflopt huwelijk met GA Eagles de warmte op Cyprus: ‘Nog zes maanden op de bank zag ik niet zitten‘

11 februari Kevin van Kippersluis heeft zijn nieuwe plek gevonden. Op Cyprus begint de gewezen aanvaller van Go Ahead Eagles zaterdag aan een nieuw voetbalavontuur. In Zuid-Europa aast hij na een periode van droogte weer op doelpunten en kijkt hij niet om in wrok. ,,Alles klopte bij GA Eagles, alleen werd het geen tophuwelijk.‘’