LIVE | VVV zonder coach Luhukay én topscorer Giakoumakis tegen FC Emmen

Video Dick Advocaat hekelt arbitrage: ‘Ze weten niet wat ze hiermee aanrichten’

13 mei Dick Advocaat benadrukte na de teleurstellende remise bij Heracles Almelo (1-1) dat hij niet wilde zeuren over de arbitrage. De Feyenoord-trainer zei bij ESPN zelfs zonder cynisme in zijn stem dat scheidsrechter Jeroen Manschot goed had gefloten. De scheidende trainer was niettemin boos over de strafschop die Heracles kreeg, met de gelijkmaker tot gevolg.