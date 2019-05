LIVE | Wachten op Henk de Jong-derby tussen De Graafschap en Cambuur

reactie Van Moorsel zit stuk na misser, maar gelooft in goede afloop

15:33 Een Bosschenaar had FC Den Bosch gistermiddag pijn kunnen doen, maar Paco van Moorsel miste dé uitgelezen kans om Go Ahead Eagles vanaf de penaltystip aan de zege te helpen in het heenduel van de halve finale in de play-offs (2-2).