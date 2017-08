LIVE: Wat zegt Advocaat over cruciaal duel met Frankrijk?

Strootman: De druk is groot door onze eigen schuld

7:32 Kevin Strootman weet dat Oranje zich morgenavond tegen Frankrijk geen nederlaag kan permitteren. Bij een uitglijder in het Stade de France dreigt Oranje voor de tweede keer op rij een eindtoernooi mis te lopen. ,,Op deze wedstrijd staat veel druk, maar dat hebben we volledig aan onszelf te danken. We moeten het nu maar laten zien'', zegt de 27-jarige middenvelder van AS Roma.