LIVE | Weet Sparta op De Vijverberg een 1-2 achterstand goed te maken?

Ajax haalt Reiziger bij A-selectie als assistent Ten Hag

18:22 Voormalig international Michael Reiziger (46) gaat met ingang van het nieuwe seizoen bij Ajax verder als assistent-trainer van hoofdcoach Erik ten Hag. De oud-speler van de Amsterdamse club had in de afgelopen twee seizoenen Jong Ajax onder zijn hoede. In zijn eerste seizoen leidde hij die ploeg naar de titel in de eerste divisie. Reiziger verlengde zijn contract met twee jaar, tot en met 30 juni 2021.