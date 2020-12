LIVE | Welke landen treft Oranje op weg naar het WK 2022 in Qatar?

Loting van groot belang voor Oranje, want groeps­winst wordt cruciaal

16:13 Vanavond weet Oranje wie de tegenstanders zijn tijdens de kwalificatie voor het WK van 2022. Alle Europese toplanden worden in elk geval ontlopen. De stemming is nu sowieso positiever dan in 2015, toen het Nederlands elftal óók in lotingpot 1 zat.