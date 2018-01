LIVE: Welke toplanden treft Oranje in de Nations League

Mocht Oranje laatste worden in de groep dan degradeert het naar de B-divisie. Wint Nederland de groep dan speelt het in een halve finale en finale tegen de andere winnaars in de A-divisie om een play-offticket.



In maart 2019 begint dan de reguliere kwalificatie voor het EK 2020. Uit tien poules van vijf of zes landen plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor het eindtoernooi. In totaal zijn dat twintig landen. De resterende vier EK-tickets worden in maart 2020 verdeeld. De beste vier ploegen uit elk van de vier divisies in de Nations League die zich niet via de EK-kwalificatie geplaatst hebben, strijden dan in play-offs om de laatste startbewijzen. Elke divisie krijgt één ticket. Indien de EK-kwalificatie voor Nederland opnieuw mislukt, is er dus nog een uitweg. Ook landen uit de D-divisie, waarin dwergstaten als Andorra, Liechtenstein en Malta zitten, kunnen zich zo kwalificeren voor het EK.