LIVE | Wie breekt de ban in Emmen?

Fabian Serrarens maakte 10 doelpunten in zijn laatste 13 duels voor De Graafschap in alle competities (eredivisie, eerste divisie, nacompetitie), maar kwam in zijn laatste twee duels niet tot scoren. De laatste keer dat Serrarens in drie opeenvolgende wedstrijden niet scoorde was in maart 2018 tegen FC Dordrecht, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk