LIVE | Wie treffen Feyenoord, AZ en Vitesse in Conference League?

Kijk LiveNederland is goed vertegenwoordigd in de Conference League, de nieuwe Europese clubcompetitie. Feyenoord, AZ en Vitesse zien we terug in de groepsfase. Zij krijgen vanmiddag (13.30 uur) tijdens de loting hun drie tegenstanders in de poule te horen. Mis via ons liveblog niets van de loting.