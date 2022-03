LIVE | Wie treffen PSV en Feyenoord in de kwartfinales van de Conference League?

VOORBESCHOUWING GA Eagles zonder aanvaller Berden op jacht naar punten tegen Cambuur: ‘Moeten scherper en meedogen­loos zijn’

Met de van corona herstelde Kees van Wonderen weer op de bank aast Go Ahead Eagles op eerherstel. De zwakke beurt tegen Sparta, resulterend in de 1-0 nederlaag, moet in het thuisduel met Cambuur verdrongen worden in de jacht op de laatste broodnodige punten in de eredivisie.

14:53