LIVE | Willem II dendert in 8 minuten over Heracles heen

Déjà vu voor PEC Zwolle: 'Gevoel dat we ze bij de strot hadden'

25 augustus PEC Zwolle-keeper Mickey van der Hart verwoordde zaterdagavond, na het late verlies tegen PSV (1-2), het gevoel van de meeste supporters: ,,Dit is een déjà vu", zei de doelman. ,,Ook vorig seizoen zaten we in de kleedkamer en hadden we het gevoel dat we PSV hadden weggespeeld."