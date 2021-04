LIVE | Willem II en RKC op jacht naar zege in onvervalste degradatiekraker

Gesteggel over contract: heeft geschorste Onana laatste wedstrijd voor Ajax al gekeept?

19 april Ajax en Andre Onana (25) steggelen over een nieuw contract. Directeur voetbalzaken Marc Overmars stelt dat club en speler er niet uitgekomen zijn, terwijl de begeleider een langer verblijf van de geschorste doelman niet uitsluit. ,,We zijn nog in onderhandeling.”