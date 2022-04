LIVE | Willem II gaat rust in met voorsprong tegen Vitesse

PEC-spe­ler Thomas van den Belt lang in spanning na doelpunt tegen RKC: ‘Fijn om belangrijk te zijn’

Juichend rent hij over het veld. Armen de lucht in, de vuisten gebald, een sprong in de lucht en daarna de knuffels van teamgenoten. Na een kwartier zette Thomas van den Belt (20) PEC Zwolle op voorsprong in de belangrijke degradatiekraker tegen RKC Waalwijk en dat zorgt voor enorme ontlading bij hem.

12:32