LIVE | Willem II heeft het lastig tegen nog puntloos PEC Zwolle

10:05 Na twee nederlagen voelt PEC Zwolle-aanvaller Pelle Clement (25) de druk. Al heeft het geen zin om in paniek te raken, zegt de aanvaller die zaterdag met zijn ploeg in Tilburg Willem II treft. ,,Het is natuurlijk niet zo dat we twee keer van de mat zijn getikt.”