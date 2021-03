LIVE | Willem II heeft punten hard nodig tegen middenmoter Heerenveen

Doelman Tyrick Bodak krijgt een plaats in de eerste selectie van Hiddink voor Curaçao

9 maart Tyrick Bodak is opgenomen in de eerste selectie van Guus Hiddink, de nieuwe bondscoach van Curaçao. De doelman van PSV met roots in Biddinghuizen (19) begint met zijn land eind maart aan de WK-kwalificatie.