LIVE | Willem II hoopt tegen NEC einde te maken aan horrorreeks

GA Eagles koestert voor duel met PSV bijzondere uitreeks; weerzien jeugdwe­reld­kam­pi­oe­nen Nauber en Götze

Ja, Go Ahead Eagles heeft al wel eens gewonnen op bezoek bij PSV, de tegenstander van donderdagavond. Vier keer zelfs, maar voor de laatste keer is het diep graven in de geschiedenisboeken. Ruim vijftig jaar geleden was het Oeki Hoekema die voor de Deventer euforie zorgde (0-1).

21 december