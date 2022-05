LIVE | Willem II kan zich tegen Heracles geen uitglijder permitteren, zware blessure Nunnely

Met video Feyenoord schrijft historie in Marseille en plaatst zich voor finale Conference League

Feyenoord heeft zich geplaatst voor de finale van de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot bleef donderdag met 0-0 overeind in een thriller bij Olympique Marseille, nadat het de heenwedstrijd met 3-2 had gewonnen. Op 25 mei wacht AS Roma in de finale in Tirana.

6 mei