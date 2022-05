LIVE | Willem II kent droomstart met twee goals in twintig minuten

LIVE | PEC direct vol in de aanval, kansen voor Djavan Anderson, Chardi Landu en Thomas van den Belt

Om zich veilig te spelen heeft PEC in de resterende drie duels vier tot zes punten nodig, denkt aanvoerder Bram van Polen. Vanavond de eerste vuurproef, thuis tegen subtopper FC Utrecht. Pakken de Zwollenaren in de week van de waarheid direct al drie punten? Of wordt het een moeilijke avond tegen een ploeg die zich al heeft geplaatst voor de play-offs? Volg het hier vanaf 20.00 uur.

20:16