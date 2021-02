LIVE | Willem II komt beter in de wedstrijd op het Kasteel

VIDEO / rapport Sam Beukema: gids van GA Eagles in sportieve wederop­stan­ding

12:21 Sam Beukema kroonde zich vrijdagavond maar weer eens tot de man van de wedstrijd bij Go Ahead Eagles. De meest scorende verdediger van de eerste divisie nam de Deventer club de laatste maanden al bij de hand in de sportieve wederopstanding en loodste GA Eagles met enige treffer in pover duel ook langs Jong PSV.