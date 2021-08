LIVE | Willem II krijgt puntloos PEC Zwolle op bezoek in Tilburg

Tuzlacik als linksback naar A-selectie GA Eagles, zoektocht naar aanvaller gaat door

27 augustus Turan Tuzlacik krijgt een prominentere rol in de eerste selectie van Go Ahead Eagles. De 20-jarige verdediger wordt doorgeschoven in de pikorde en mag zich laten zien als linksback, achter aanvoerder Bas Kuipers.