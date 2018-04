LIVE: Willem II leidt halverwege tegen NAC dankzij doelpunten van Rienstra

Einde eerste helft. Willem II gaat de kleedkamer in met een 1-2-voorsprong dankzij twee treffers van aanvoerder Ben Rienstra. Een wedstrijd vol strijd, met weinig kansen, maar toch al drie treffers.



Rienstra profiteerde al vroeg van een blunder van NAC-keeper Nigel Bertrams. Arno Verschueren kopte de Bredanaars vervolgens langszij, maar zag hoe zijn directe tegenstander (Rienstra, dus) even later voor de 1-2 zorgde.