LIVE | Willem II neemt bij zege op PSV optie op titel ‘Brabants beste’

Opgeleefd PEC Zwolle maakt zich op voor kelderkra­ker tegen 'bekend' RKC

18:00 Na remises tegen FC Utrecht en Willem II en de nipte zege op FC Groningen wacht PEC Zwolle zaterdag het treffen met de hekkensluiter van de eredivisie: RKC. Laat de getransformeerde degradatiekandidaat zich weer de kelder in trekken of sluipt het in Waalwijk juist naar de middenmoot. De kelderkraker begint om 20.45 uur in Brabant en is hier live te volgen.